Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию 17 крокодилов и 10 варанов

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен был задержан пассажир из Египта, который пытался ввезти экзотических животных. Об этом сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

В его чемодане были найдены 17 нильских крокодилов, из которых пятеро уже погибли, а также десять варанов, из которых в живых остались лишь пять.