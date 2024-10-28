Пассажир самолета пытался ввезти в Турцию 17 крокодилов и 10 варанов
В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен был задержан пассажир из Египта, который пытался ввезти экзотических животных. Об этом сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции.
В его чемодане были найдены 17 нильских крокодилов, из которых пятеро уже погибли, а также десять варанов, из которых в живых остались лишь пять.
Мужчина собирался перевезти животных в провинцию Хатай на юго-востоке страны без необходимых документов.
Все оставшиеся в живых животные были переданы под опеку сотрудникам Управления национальных парков и защиты природы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru