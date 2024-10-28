Вашингтон пригрозил Тбилиси мерами за отход от евроатлантического курса

США выразили обеспокоенность по поводу политического курса Грузии и пригрозили республике «дальнейшими последствиями» в случае сохранения антидемократического курса. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга для журналистов.

По его словам, американская сторона неоднократно обращалась к правительству Грузии с требованием отказаться от шагов, которые воспринимаются как отход от демократических принципов, и вернуться к курсу на интеграцию с евроатлантическими структурами.

Оппозиция на митинге в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов

В случае, если руководство Грузии не примет предложенные рекомендации, США могут принять дополнительные меры, добавил Миллер.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, где большинство голосов снова получила правящая партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти уже 12 лет. Оппозиционные силы, обвиняющие «Грузинскую мечту» в отходе от евроинтеграционного курса и сближении с Россией, заявили о непризнании результатов голосования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Госдеп СШАСШАГрузия

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