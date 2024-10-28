Вашингтон пригрозил Тбилиси мерами за отход от евроатлантического курса

США выразили обеспокоенность по поводу политического курса Грузии и пригрозили республике «дальнейшими последствиями» в случае сохранения антидемократического курса. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга для журналистов.

По его словам, американская сторона неоднократно обращалась к правительству Грузии с требованием отказаться от шагов, которые воспринимаются как отход от демократических принципов, и вернуться к курсу на интеграцию с евроатлантическими структурами.