Названы лауреаты премии «ТЭФИ-Kids — 2024» в Москве
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ-Kids – 2024», посвященной достижениям в детском кино и телевидении.
В категории «Лучший полнометражный фильм» победила лента «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского, основанная на классической русской сказке. Награда за лучший анимационный фильм досталась «Три богатыря и пуп Земли», 12-й части популярной франшизы, созданной Константином Феоктистовым.
Лучшим телеканалом был признан московский канал «Лева», а среди программ — «Шудон корка. Приличные и неприличные» на канале «Удмуртия».
В категории анимационных сериалов награду получил проект «Мини-мишки», а в сегменте семейных сериалов отличился проект «Юность» от СТС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru