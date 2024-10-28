Власти Махачкалы повысили выплаты контрактникам в зоне СВО до 300 тысяч рублей

Глава Махачкалы Юсуп Умавов заявил о планах увеличить до 300 тыс. рублей муниципальную выплату для граждан, заключивших контракт на военную службу в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Ранее эта выплата составляла 100 тыс. рублей. С 1 ноября все, кто подпишет контракт с Минобороны, смогут рассчитывать на новую сумму.

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Умавов отметил, что дополнение к финансовой поддержке контрактники будут обеспечены необходимым обмундированием для службы в зоне СВО.

В пресс-службе администрации добавили, что в июле текущего года глава Дагестана Сергей Меликов также увеличил региональную выплату для контрактников до 500 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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