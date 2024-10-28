Власти Махачкалы повысили выплаты контрактникам в зоне СВО до 300 тысяч рублей
Глава Махачкалы Юсуп Умавов заявил о планах увеличить до 300 тыс. рублей муниципальную выплату для граждан, заключивших контракт на военную службу в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Ранее эта выплата составляла 100 тыс. рублей. С 1 ноября все, кто подпишет контракт с Минобороны, смогут рассчитывать на новую сумму.
Умавов отметил, что дополнение к финансовой поддержке контрактники будут обеспечены необходимым обмундированием для службы в зоне СВО.
В пресс-службе администрации добавили, что в июле текущего года глава Дагестана Сергей Меликов также увеличил региональную выплату для контрактников до 500 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».
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