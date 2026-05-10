Путин: При попытках сорвать 9 Мая РФ нанесла бы ответный удар по Киеву
Россия была готова нанести массированный ответный удар по центру Киева, если были бы сорваны мероприятия, приуроченные к 9 Мая, сообщил журналистам российский лидер Владимир Путин.
Он напомнил о соответствующем заявлении Минобороны РФ. По словам президента, обсуждались заранее определенные меры ответного характера. «Именно нанесение ударов по Киеву планировалось как ответные меры. Россия не остановилась на этом. После этого была направлена нота Министерства иностранных дел», - отметил президент.
Россия обещала нанести массированный удар по Киеву только в случае попытки сорвать День Победы, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
