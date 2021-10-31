Путин предложил снижать эффект парниковых газов
Президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи во втором заседании саммита G20, заявил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой.
По словам главы государства, за 10 лет этот показатель увеличился на полградуса, сообщает ТАСС.
Российский лидер в контексте выступления предложил составить международный рейтинг экологических проектов в зависимости от степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар.
Темой второго рабочего заседания глав делегаций стран-участниц «Группы двадцати», проходящем в Риме, является «Изменение климата и окружающая среда». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что главы государств обсудят также вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.
Повышение температуры на Земле на два градуса может привести к эффекту домино — приводящей к необратимому изменению природных условий цепной реакции, считают ученые из Германии и Швеции. Итоги соответствующего исследования опубликованы в журнале Earth System Dynamics.
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