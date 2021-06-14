Ученые рассказали о необратимых изменениях климата из-за эффекта домино
Повышение температуры на Земле на два градуса может привести к эффекту домино — приводящей к необратимому изменению природных условий цепной реакции, считают ученые из Германии и Швеции. Итоги соответствующего исследования опубликованы в журнале Earth System Dynamics.
Подчеркивается, что авторы исследования представили «анализ риска, а не прогноз».
Ученые воссоздали три миллиона сценариев развития климата на Земле. Треть из них привели к возникновению эффекта домино, и для безвозвратного изменения климата достаточно лишь повышения средней температуры на планете на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Отмечается, что ключевыми моментами в процессе изменения природных условий станет таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии. Это приведет к остыванию теплых течений в Атлантическом океане и снижению количества осадков в тропиках. В результате леса Амазонии превратятся в саванну, и изменения климата повлияют на жизнь 40% землян.
Ученые призвали сокращать выбросы парниковых газов, чтобы избежать негативных последствий для планеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru