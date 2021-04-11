Климатологи: в России будут учащаться опасные погодные явления
В России будут учащаться опасные погодные явления, сообщает URA.RU со ссылкой на климатологов Константина Грибанова из Уральского федерального университета и Екатерину Пестрякову из Челябинского государственного университета.
По их словам, речь идет о шквалах, смерчах, паводках, сильных морозах, метелях, а также засухе и жаре. Погодные аномалии связаны с глобальным изменением климата, вызванного накоплением парникового эффекта.
Так, при тепловых волнах, которые проходят через территорию европейской части страны, максимумы температур медленно возрастают.
Климат в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае, на юге азиатской части России станет более засушливым к середине века, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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