Климатологи: в России будут учащаться опасные погодные явления

По их словам, речь идет о шквалах, смерчах, паводках, сильных морозах, метелях, а также засухе и жаре. Погодные аномалии связаны с глобальным изменением климата, вызванного накоплением парникового эффекта.

Так, при тепловых волнах, которые проходят через территорию европейской части страны, максимумы температур медленно возрастают.

Климат в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае, на юге азиатской части России станет более засушливым к середине века, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

