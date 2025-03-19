Путин потребовал от Трампа прекратить военную помощь Украине

Глава государства отметил, что главное условие для недопущения эскалации конфликта – это прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

