Путин потребовал от Трампа прекратить военную помощь Украине

Российский лидер Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора, что для мирного решения конфликта вокруг Украины следует полностью прекратить военную помощь Киеву, сообщает «РЕН ТВ».

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Глава государства отметил, что главное условие для недопущения эскалации конфликта – это прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд ТрампПрезидент РФВладимир Путин

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