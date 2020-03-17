Путин приехал в центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во вторник, 17 марта, посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Центр был создан для сбора информации, связанной с коронавирусом, по всей стране, а также для обеспечения координации с органами власти.
Специалисты мониторят всю информацию: из социальных сетей и мессенджеров, СМИ и официальной статистики.
Центр зафиксировал рост числа ложных сообщений о коронавирусе. Только за понедельник было «выловлено» 55 фейков, в то время как раньше фиксировалось по 3-4, сообщает РИА Новости. Каждое ложное сообщение опровергается в официальных пабликах регионов.
Ранее Владимир Путин потребовал от правоохранителей вести беспощадную борьбу с необоснованным завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике и с коронавирусом.
Накануне стало известно, что российское правительство запустит специальный интернет-ресурс для информирования о распространении COVID-19 в России – стопкоронавирус.рф. Задача нового ресурса заключается в том, чтобы информировать людей о профилактике коронавируса, а также вести работу по опровержению слухов и фейков.
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