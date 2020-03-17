Путин потребовал бороться с необоснованным завышением цен на продукты

Путин подчеркнул, что бороться с этим явлением необходимо как в центре, так и на местах.

Ранее пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил, что продуктов в российских магазинах хватит на восемь недель. При этом идет их постоянное пополнение.

Производство пищевых продуктов в стране не будет приостановлено, поэтому перебоев со снабжением возникнуть не должно, заявил в эфире НСН глава Союза потребителей России Пётр Шелищ.

«С советских времён такую информацию собирает Росстат. Я думаю, что запас принципиально не меняется, потому что он определяется в первую очередь спросом на эти продукты и складскими мощностями. Я не предвижу, что остановится производство пищевых продуктов. Почти все они промышленного производства, это фасованные товары - за исключением тех продуктов, где мы сильно зависим от зарубежных поставок. Я, например, с удивлением узнал, что по чесноку мы сильно зависим от Китая. Но Китай, как я понимаю, уже восстанавливается, и там производители заинтересованы, чтобы их продукция продавалась. Я не предвижу тут [проблем – прим. НСН], если не произойдёт что-то чрезвычайное с коронавирусом. Я думаю, что всё будет более или менее нормально», - сказал Шелищ.

