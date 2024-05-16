Путин пошутил, что почувствовал себя в Китае как дома

Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Китай извинился перед переводчиком за длинную речь без остановок. По его словам, он почувствовал себя в Пекине как дома и подумал, что все понимают русский язык.

Во время выступления с речью на концерте в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР Путин произнес несколько продолжительных фраз, мешая переводчику с русского на китайский во время паузы перевести речь для присутствующих. «Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую просто себя здесь как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски понимают»,— цитирует ТАСС Путина.