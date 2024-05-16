Путин пошутил, что почувствовал себя в Китае как дома

Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Китай извинился перед переводчиком за длинную речь без остановок. По его словам, он почувствовал себя в Пекине как дома и подумал, что все понимают русский язык.

Во время выступления с речью на концерте в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР Путин произнес несколько продолжительных фраз, мешая переводчику с русского на китайский во время паузы перевести речь для присутствующих. «Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую просто себя здесь как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски понимают»,— цитирует ТАСС Путина.

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Сегодня начался двухдневный государственный визит Владимира Путина в Китай. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента. В Пекине сегодня прошли переговоры на высшем уровне, завтра российский лидер отправится в Харбин.

Ранее сообщалось, что правительственной делегации из России во время визита предложили блюда китайской кухни.

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ФОТО: Kremlin.ru
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