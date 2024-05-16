Утка и устрицы: Российской делегации в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни

Блюда китайской кухни, в том числе утку по-пекински и устрицы в утином бульоне, предложили российской правительственной делегации от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента РФ Владимира Путина.

«Залпы, гимн и санкции»: США угрожают Китаю на фоне «символичного» визита Путина

Российским гостям предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок, передает РИА Новости. На выбор были также предложены десерты.

Владимир Путин прибыл в четверг с двухдневным визитом в КНР. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента. В Пекине сегодня прошли переговоры на высшем уровне, завтра российский лидер отправится в Харбин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбрал Китай для первой поездки после переизбрания на пост, так как китайский лидер Си Цзиньпин после его переизбрания председателем КНР в марте прошлого года в рамках первого зарубежного визита посетил Россию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕдаВизитКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры