Утка и устрицы: Российской делегации в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни
Блюда китайской кухни, в том числе утку по-пекински и устрицы в утином бульоне, предложили российской правительственной делегации от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента РФ Владимира Путина.
Российским гостям предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок, передает РИА Новости. На выбор были также предложены десерты.
Владимир Путин прибыл в четверг с двухдневным визитом в КНР. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента. В Пекине сегодня прошли переговоры на высшем уровне, завтра российский лидер отправится в Харбин.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбрал Китай для первой поездки после переизбрания на пост, так как китайский лидер Си Цзиньпин после его переизбрания председателем КНР в марте прошлого года в рамках первого зарубежного визита посетил Россию.
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