Утка и устрицы: Российской делегации в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни

Российским гостям предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок, передает РИА Новости. На выбор были также предложены десерты.

Владимир Путин прибыл в четверг с двухдневным визитом в КНР. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента. В Пекине сегодня прошли переговоры на высшем уровне, завтра российский лидер отправится в Харбин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбрал Китай для первой поездки после переизбрания на пост, так как китайский лидер Си Цзиньпин после его переизбрания председателем КНР в марте прошлого года в рамках первого зарубежного визита посетил Россию.

