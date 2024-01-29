Путин посетит Турцию в феврале
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию планируется на февраль. О этом рассказал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
Он отметил, что эта поездка готовится. Точной даты помощник главы государства не назвал.
Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит Путина в Турцию может состояться в феврале, но, по его словам, это будет зависеть от графика лидеров двух стран. О вероятности встречи сообщал сам Путин в середине декабря. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о датах встречи президентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru