Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале 2024 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует в начале 2024 года встретиться с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что лидеры стран находятся в постоянном контакте по вопросам ситуации в секторе Газа.

«У нас схожие позиции. Я планирую встретиться с ним. Я был готов слетать в Турцию и раньше, но у Эрдогана не получилась по графику», - отметил он.

Ранее Путин оценил ситуацию на передовой спецоперации.

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По его словам, практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии боевых действий, на всем протяжении идет улучшение положения войск РФ.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

Дмитрий Песков отмечал, что россиян чаще всего волнуют вопросы, касающиеся международной обстановки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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