Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале 2024 года

По его словам, практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии боевых действий, на всем протяжении идет улучшение положения войск РФ.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

Дмитрий Песков отмечал, что россиян чаще всего волнуют вопросы, касающиеся международной обстановки, передает «Радиоточка НСН».

