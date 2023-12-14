Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале 2024 года
Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует в начале 2024 года встретиться с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что лидеры стран находятся в постоянном контакте по вопросам ситуации в секторе Газа.
«У нас схожие позиции. Я планирую встретиться с ним. Я был готов слетать в Турцию и раньше, но у Эрдогана не получилась по графику», - отметил он.
Ранее Путин оценил ситуацию на передовой спецоперации.
По его словам, практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии боевых действий, на всем протяжении идет улучшение положения войск РФ.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.
Дмитрий Песков отмечал, что россиян чаще всего волнуют вопросы, касающиеся международной обстановки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи игровых консолей в России выросли в несколько раз
- Путин заявил, что РФ увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа
- Песня «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила хит-парады 10 стран
- Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале 2024 года
- Путин: Льготную ипотеку в новых регионах нужно распространить на вторичное жилье
- Мосгорсуд оставил в СИЗО американского журналиста Гершковича
- Путин: В бюджете предусмотрели свыше трлн рублей ежегодно на развитие новых регионов
- Санду заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС
- Коню на горельефе «Парад Победы» в Москве вернут голову
- «Сжимается сердце!»: Путин призвал не отправлять женщин-военкоров на передовую
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru