Лавров назвал ближайший круг союзников России

Среди ближайших партеров и союзников России Иран, Турция, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает ТАСС.

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По его словам, поступательно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией.

Среди международных организаций министр выделил Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лигу арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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