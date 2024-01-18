Лавров назвал ближайший круг союзников России
Среди ближайших партеров и союзников России Иран, Турция, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает ТАСС.
По его словам, поступательно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией.
Среди международных организаций министр выделил Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лигу арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru