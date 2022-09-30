Путин поручил разобраться с ошибками при мобилизации
Российский лидер Владимир Путин потребовал быстро разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, сообщает ТАСС.
Президент призвал больше их не допускать. Глава государства признал, что при призыве в Вооруженные силы России были допущены некоторые погрешности, о чем говорят поступающие от граждан жалобы. По словам Путина, речь идет об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов.
В качестве примера президент привел случай, когда на службу призывали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста. Путин призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке россиян.
Ранее в городах России прошли задержания протестующих против мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- Финляндия закрыла границу для туристов из РФ
- Путин поручил разобраться с ошибками при мобилизации
- США не намерены признавать итоги референдумов на Украине
- МАГАТЭ поставит Украине очередное оборудование для ядерной защиты
- Молдавия ужесточила контроль на границе с РФ
- Боррель: за восстановление Украины должна заплатить Россия
- Трамп предложил выступить посредником в переговорах РФ и Украины
- «Спартак» обыграл «Зенит» в матче группового этапа РПЛ
- Сенат США одобрил выделение 12,4 млрд долларов в помощь Украине
- Бизнесмену Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru