Путин поручил разобраться с ошибками при мобилизации

Президент призвал больше их не допускать. Глава государства признал, что при призыве в Вооруженные силы России были допущены некоторые погрешности, о чем говорят поступающие от граждан жалобы. По словам Путина, речь идет об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов.

В качестве примера президент привел случай, когда на службу призывали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста. Путин призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке россиян.

Ранее в городах России прошли задержания протестующих против мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

