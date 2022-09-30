Путин поручил разобраться с ошибками при мобилизации

Российский лидер Владимир Путин потребовал быстро разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, сообщает ТАСС.

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Президент призвал больше их не допускать. Глава государства признал, что при призыве в Вооруженные силы России были допущены некоторые погрешности, о чем говорят поступающие от граждан жалобы. По словам Путина, речь идет об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов.

В качестве примера президент привел случай, когда на службу призывали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста. Путин призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке россиян.

Ранее в городах России прошли задержания протестующих против мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияПризывМобилизацияВладимир Путин
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