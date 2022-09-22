В городах России прошли задержания протестующих против мобилизации

Некоторые из участников протеста скандировали: «Жизнь нашим детям». Силовики уводили их в автозаки.

В Санкт-Петербурге также прошли задержания несогласных с мобилизацией и спецоперацией у здания Исаакиевского собора, после чего протест перекинулся на Невский проспект. Также прошло шествие по Адмиралтейскому проспекту.

В городах России были задержаны сотни человек.

