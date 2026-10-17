В Курской области при атаке ВСУ на завод пострадала женщина

В результате атаки украинского беспилотника по территории сахарного завода в поселке им. Куйбышева в Рыльском районе пострадала женщина. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, у 56-летней пострадавшей диагностировали акубаротравму и травму головы. Женщина обратилась в больницу, медики оказали всю необходимую помощь и будут наблюдать ее амбулаторно, добавил политик.

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Хинштейн уточнил, что в результате атаки также был поврежден фасад и остекление административного здания.

До этого губернатор Курской области сообщил, что в период с 09:00 утра по московскому времени 16 октября до 09:00 17-го над регионом силы ПВО уничтожили 167 украинских дронов различного типа. Хинштейн рассказал, что ВСУ 79 раз применили артиллерию по отселенным районам и 13 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.

Ранее глава Брянской области Егор Ковальчук объявил, что в регионе при атаке ВСУ пострадали три человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗаводБеспилотникиАлександр ХинштейнВСУКурская Область

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