В Курской области при атаке ВСУ на завод пострадала женщина

В результате атаки украинского беспилотника по территории сахарного завода в поселке им. Куйбышева в Рыльском районе пострадала женщина. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, у 56-летней пострадавшей диагностировали акубаротравму и травму головы. Женщина обратилась в больницу, медики оказали всю необходимую помощь и будут наблюдать ее амбулаторно, добавил политик.