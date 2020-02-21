Путин порассуждал об общих корнях русских и украинцев
Президент России Владимир Путин напомнил украинцам об общих корнях с русским народом. Об этом российский лидер рассказал ТАСС в рамках видеопроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Я уже много раз говорил, я считаю, что мы один и тот же народ. Не знаю, нравится это или нет [украинцам], но если посмотреть на реалии, это так и есть», — сказал президент.
Он напомнил, что несколько веков назад между русскими и украинцами не было разницы в языке — она начала формироваться в XVI веке в результате полонизации украинцев, живших на территории, находившейся под властью Речи Посполитой.
По словам Путина, два народа многое объединяет, но и многое разъединяет. Президент отметил, что считает, что объединение дает народам конкурентное преимущество, а разъединение делает только слабее.
Ранее в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент рассказал об отношениях с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым. Путин отметил, что Медведев заранее был осведомлен о готовящейся отставке правительства.
Также российский лидер посмеялся шутке, которая распространилась в сети о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство. Кроме того, президент рассказал, почему предложил на пост главы правительства кандидатуру Михаила Мишустина.
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