Путина рассмешила шутка об отставке Медведева
Российский лидер посмеялся шутке, которая распространилась в сети о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство.
«Смешно», - сказал Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Президент также посоветовал не доверять всему, что есть в интернете.
«Интернет – это, конечно, интересная штука, но не всегда точная», - сказал он.
Ранее НСН писала о том, что Путин объяснил, почему предложил на пост главы правительства экс-главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
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