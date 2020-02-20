Путина рассмешила шутка об отставке Медведева

Российский лидер посмеялся шутке, которая распространилась в сети о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство.

«Смешно», - сказал Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент также посоветовал не доверять всему, что есть в интернете.

«Интернет – это, конечно, интересная штука, но не всегда точная», - сказал он.

Ранее НСН писала о том, что Путин объяснил, почему предложил на пост главы правительства экс-главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.



