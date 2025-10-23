Путин пообещал «ошеломляющий ответ» на удары вглубь России

Передача Украине крылатых ракет Tomahawk или другого дальнобойного оружия будут являться попыткой эскалации конфликта. Об этом заявил президента РФ Владимир Путин.

Депутат Колесник: Ядерная тренировка России показала Западу, кто сильнее

Он предупредил, что «если таким оружием будут наноситься удары по российской территории», то последует серёзный ответ.

«Ответ будует очень серьёзным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», - заключил глава российского государства.

Ранее российские войска под руководством Путина провели тренировку стратегических ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сайт Кремля
