Путин: Помощь жителям Донбасса была долгом России

«Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли. В этих условиях», - приводит ТАСС слова Путина.

Глава государства отметил, что России не оставили других шансов решить этот вопрос иначе. Путин также выразил благодарность всем гражданам, которые помогают эвакуированным людям из ДНР и ЛНР.

Кроме того, президент подчеркнул, что санкции против России все равно бы вводились западными странами, как они вводились на протяжении многих лет.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

