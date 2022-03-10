Путин: Помощь жителям Донбасса была долгом России
Российский лидер Владимир Путин 10 марта заявил, что помощь жителям Донбасса была долгом России, поступить иначе было нельзя.
«Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли. В этих условиях», - приводит ТАСС слова Путина.
Глава государства отметил, что России не оставили других шансов решить этот вопрос иначе. Путин также выразил благодарность всем гражданам, которые помогают эвакуированным людям из ДНР и ЛНР.
Кроме того, президент подчеркнул, что санкции против России все равно бы вводились западными странами, как они вводились на протяжении многих лет.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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