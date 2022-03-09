Минобороны: Россия сорвала масштабное наступление Украины на Донбасс

Специальная военная операция России на Украине сорвала наступление украинских Вооруженных сил на Луганскую и Донецкую народную республики. Об этом заявили в Минобороны.

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По данным оборонного ведомства, проводимая с 24 февраля спецоперация помешала широкомасштабному наступлению ударных группировок украинских войск на Донбасс. Однако неизвестно, насколько глубоко в действия Киева были вовлечены США и НАТО — «все те, кто сегодня так печется о мире на Украине».

Минобороны обнародовало приказ о подготовке украинских военных к атаке в Донбассе. Документ от 22 января 2022 года адресован командующим территориальных управлений украинской Нацгвардии; в нем расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступления в зоне так называемой «операции объединенных сил», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:ДонбассУкраинаРоссия
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