По данным оборонного ведомства, проводимая с 24 февраля спецоперация помешала широкомасштабному наступлению ударных группировок украинских войск на Донбасс. Однако неизвестно, насколько глубоко в действия Киева были вовлечены США и НАТО — «все те, кто сегодня так печется о мире на Украине».

Минобороны обнародовало приказ о подготовке украинских военных к атаке в Донбассе. Документ от 22 января 2022 года адресован командующим территориальных управлений украинской Нацгвардии; в нем расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступления в зоне так называемой «операции объединенных сил», пишет RT.

