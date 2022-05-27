Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Нехаммером

В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора он рассказал своему собеседнику о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Чёрного морей и указал, что украинской стороне необходимо в кратчайшие сроки разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов.

Российский лидер также подчеркнул безосновательность попыток возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

«Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», - добавили в Кремле.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что звучащие в адрес России обвинения в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки являются необоснованными

