Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Нехаммером
Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Австрии Карла Нехаммера о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора он рассказал своему собеседнику о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Чёрного морей и указал, что украинской стороне необходимо в кратчайшие сроки разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов.
Российский лидер также подчеркнул безосновательность попыток возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
«Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», - добавили в Кремле.
Ранее Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что звучащие в адрес России обвинения в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки являются необоснованными
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