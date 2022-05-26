Путин назвал причину мирового продовольственного кризиса
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги он отметил, что звучащие в адрес России обвинения в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки являются необоснованными.
По словам российского лидера, сложности в работе производственных и логистических цепочек возникли ещё в период пандемии коронавируса, однако санкции против России только усугубили ситуацию.
«Путин акцентировал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», - подчеркнули в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Западу следует отменить незаконные решения, которые создают преграды фрахту судов и вывозу зерна с Украины.
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