Путин назвал причину мирового продовольственного кризиса

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги он отметил, что звучащие в адрес России обвинения в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки являются необоснованными.

По словам российского лидера, сложности в работе производственных и логистических цепочек возникли ещё в период пандемии коронавируса, однако санкции против России только усугубили ситуацию.

«Путин акцентировал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», - подчеркнули в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Западу следует отменить незаконные решения, которые создают преграды фрахту судов и вывозу зерна с Украины.

