Путин назвал причину мирового продовольственного кризиса

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги он отметил, что звучащие в адрес России обвинения в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки являются необоснованными.

По словам российского лидера, сложности в работе производственных и логистических цепочек возникли ещё в период пандемии коронавируса, однако санкции против России только усугубили ситуацию.

«Путин акцентировал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», - подчеркнули в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Западу следует отменить незаконные решения, которые создают преграды фрахту судов и вывозу зерна с Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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