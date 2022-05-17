Песков напомнил о заминированных украинских портах в ответ на предложения вывезти зерно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что снятие ограничений на экспорт удобрений из РФ в ответ на проход судов с зерном из Украины будет проблематичным, так как почти все порты в стране заминированы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что ООН просила Москву позволить украинским судам вывезти зерно из черноморских портов. В ответ организация обещала смягчить санкции на удобрения из России и Белоруссии. Отмечается, что заинтересованность в этом также выразила Турция, в том числе сообщила о готовности искать и обезвреживать морские мины.

«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватория сейчас, собственно, чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию. Это очень сложная операция, но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации весьма и весьма высокая», – отметил Песков.

Песков рассказал, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш ранее уже поднимал вопрос о влиянии санкций против поставщиков удобрений. Песков согласился с тем, что это серьезно бьет по продовольственной безопасности в мире.

