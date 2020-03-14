Совфед одобрил решения регионов о конституционных поправках

На заседании Совета Федерации 14 марта принято постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках к Конституции, сообщает RT.

Отмечается, что документ одобрили 164 сенатора, против проголосовал один человек, пишет ТАСС.

Таким образом, Совфед на документальном уровне утвердил заключения поправки к Конституции всех 85 субъектов Российской Федерации, которые их поддержали.

Закон о поправках к Конституции был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 11 марта. Документ предусматривает, что поправки вступят в силу только по итогам всероссийского голосования 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.



Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в эфире НСН спрогнозировал и объяснил высокую явку россиян.

«Поправки сформулированы на основе предложений людей. Это действительно народные поправки в Конституцию. Поэтому то, что социологи прогнозируют высокую явку, это, на мой взгляд, вполне оправдано. Людям действительно небезразлично то, как страна будет жить ближайшие десятилетия», — заявил эксперт.

