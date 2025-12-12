Три человека пострадали после попадания БПЛА в многоэтажкув Твери

Три человека пострадали после попадания беспилотного летательного аппарата ВСУ в Твери, сообщает Telegram-канал Mash.

ПВО уничтожила три беспилотника, летевших к Москве

У многих порезы, травмы и ушибы. После попадания беспилотника в здание начался пожар в квартире. Дымом заволокло подъезд и улицу. Пожарные потушили огонь, сейчас они и медики обходят этажи.

Ещё один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери — там вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
