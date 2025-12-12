Три человека пострадали после попадания БПЛА в многоэтажкув Твери
12 декабря 202504:01
Три человека пострадали после попадания беспилотного летательного аппарата ВСУ в Твери, сообщает Telegram-канал Mash.
У многих порезы, травмы и ушибы. После попадания беспилотника в здание начался пожар в квартире. Дымом заволокло подъезд и улицу. Пожарные потушили огонь, сейчас они и медики обходят этажи.
Ещё один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери — там вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека пострадали после попадания БПЛА в многоэтажкув Твери
- СМИ: Украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Твери
- Глава Минпросвещения призвали учителей потерпеть низкие зарплаты
- Опубликована видеозапись доклада Герасимова Путину о взятии Северска в ДНР
- Российские кинотеатры перенесли прокат фильма «Аватар 3» ради отечественного кино
- Крупные компании в России допустили сокращения из-за внедрения ИИ
- Зеленский: Вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы
- В Госдуме придумали ограничения для скрывающихся от правосудия за границей
- Власти намерены создать в России аналог «Октоберфеста»
- По УДО вышел сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП у «Алатыря»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru