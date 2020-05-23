Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании на федеральном уровне

Сбор подписей наряду с установленным порядком предусмотрен также через единый портал государственных и муниципальных услуг. Отмечается, что «при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество», а не только личную подпись.

Также ряд изменений связан с понижением порог недействительных подписей избирателей - с 10% до 5% в случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов или в проведении референдума, отмечает ТАСС.

Напомним, опросы ВЦИОМа показывали, то большинство россиян одобряет поправки в Конституцию. Исследование в середине апреля выявило, что в голосовании были готовы участвовать 66% респондентов, и 67-68% избирателей при явке 52-54% поддержали бы поправки. Самыми важными россияне считают поправки социального характера — о доступности и качестве медицинского обслуживания, о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России.

