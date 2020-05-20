Приятное с полезным: Кремль хочет совместить Парад Победы и голосование по Конституции

В качестве резервной даты для проведения военного парада рассматривается 3 сентября, однако собрать мировых лидеров в этот день будет непросто. В России на эту дату перенесли День окончания Второй мировой войны, что вызвало протест Японии. Не желая портить отношения с Токио, многие не приедут на парад, говорится в материале. Голосование по Конституции могут провести и в начале июля, утверждают источники РБК. Окончательного решения всё ещё нет: власти будут учитывать эпидемиологическую ситуацию, которая начала улучшаться только на этой неделе.

По закону на подготовку к голосованию по Конституции нужно минимум 30 дней, поэтому при решении проводить его 24 июня соответствующий указ президента России должен выйти уже на этой неделе, напоминает Ura.ru. Информированные источники агентства сообщили, что работа по подготовке к голосованию в региональных избиркомах возобновилась сразу после майских праздников. Один из них утверждает, что активная фаза агитации стартует 15 июня, а само голосование пройдёт 8 июля. Эта дата действительно обсуждалась, подтверждает собеседник «Коммерсанта». К слову, 8 июля — это День семьи, любви и верности, совпадающий с днем почитания святых Петра и Февронии.

Изначально всероссийское голосование по изменению Основного закона страны планировалось 22 апреля. Но ещё в марте президент Владимир Путин решил перенести его на неопределённый срок из-за не менее неопределённой ситуацией с распространением коронавируса. В итоге россияне получили не один нерабочий будний день, а целый месяц.

13 мая Госдума приняла закон о возможности дистанционного голосования и голосования по почте на выборах и референдумах, а также о возможности сбора подписей за кандидата через портал «Госуслуги». Источник РБК называет возможность электронного голосования в качестве одного из способов обеспечить безопасность людей при голосовании за поправки в Конституцию при угрозе распространения коронавируса.

Опросы ВЦИОМа показывали, то большинство россиян одобряет поправки в Конституцию. Исследование в середине апреля выявило, что в голосовании были готовы участвовать 66% респондентов, и 67-68% избирателей при явке 52-54% поддержали бы поправки. Самыми важными россияне считают поправки социального характера — о доступности и качестве медицинского обслуживания, о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России.

В середине апреля, когда пик заболеваемости коронавирусом в России ещё не начался, президент объявил об отмене парада Победы и шествия «Бессмертный полк». Он пообещал, что эти торжественные мероприятия состоятся позже. Многие поддержали это решение.

«Слава Богу! Мучительно представить себе шествие «Бессмертного полка» во время самой пандемии на Красной площади в Москве во главе с президентом, и еще могучая боевая техника идет, колонны военнослужащих. Страшное дело. Это был бы такой взрыв эпидемии», - сказал тогда в эфире НСН журналист и публицист Николай Сванидзе.

Парад 9 мая в этом году не отменили только в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко спустя четыре дня после его проведения заявил, что число случаев пневмонии не выросло, и снизилось вдвое. При этом эпидемиологи предлагают оценить эффект массового мероприятия с точки зрения заболеваемости позже — через две недели.

