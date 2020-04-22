ВЦИОМ: Поправки в Конституцию поддерживают не менее 67% россиян

К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе данных мониторингового исследования.



Согласно проведенному исследованию, свое намерение принять участие в голосовании декларируют 66% опрошенных. При этом точно придут на избирательные участки 47% респондентов.



Не хотят участвовать в голосовании 15% опрошенных, в том числе 9% - точно не придут на участки. За поправки готовы проголосовать 50% из тех, кто планирует прийти на участки, против — 26%.

