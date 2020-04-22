ВЦИОМ: Поправки в Конституцию поддерживают не менее 67% россиян
Если бы голосование по поправкам в Конституцию состоялось в ближайшие дни, в их поддержку бы высказались 67-68% избирателей при явке 52-54%. 27-30% проголосовали бы против, испортили бюллетени — 3-5% пришедших на участки.
К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе данных мониторингового исследования.
Согласно проведенному исследованию, свое намерение принять участие в голосовании декларируют 66% опрошенных. При этом точно придут на избирательные участки 47% респондентов.
Не хотят участвовать в голосовании 15% опрошенных, в том числе 9% - точно не придут на участки. За поправки готовы проголосовать 50% из тех, кто планирует прийти на участки, против — 26%.
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