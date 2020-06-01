Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам Конституцию 1 июля.
Ранее российский лидер объявил, что голосование по поправкам пройдет 1 июля. Он назвал этот день «безупречной датой» для этого мероприятия. Россиянам для голосования дадут дополнительный выходной.
Гендиректор Института региональных проблем в эфире Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, почему власти торопятся принять поправки в Конституцию. Он также высказал мнение, что основным вопросом голосования, на котором будут играть оппозиционеры, это «обнуление» сроков президентства.
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