Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля

Гендиректор Института региональных проблем в эфире Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, почему власти торопятся принять поправки в Конституцию. Он также высказал мнение, что основным вопросом голосования, на котором будут играть оппозиционеры, это «обнуление» сроков президентства.

