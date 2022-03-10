Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Об этом сообщает RT.

Starbucks «уходит» из России

Глава государства также потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. В ответ Запад ввел антироссийские санкции, а зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что иностранные компании существенно пострадают от своего ухода с рынка России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссия
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