Россиянам рассказали о возможности сохранить ипотечную квартиру при банкротстве

По её словам, соответстующие нормы начали действовать с 2024 года. Чтобы сохранить ипотечное жильё можно при банкротстве заключить с банком отдельное мировое соглашение.

Эксперт уточнила, что для этого у гражданина не должно быть просрочек по ипотеке, а при наличии следует их оперативно закрыть. Также должнику, поручителю или третьему лицу необходимо будет доказать, что ипотечные платежи будут вноситься и дальше.

«Многие до сих пор не знают, что ипотечное жилье в процедуре банкротства можно сохранить и далее оплачивать ипотеку, а остальные долговые обязательства списать», - отметила она.

Сысоева также добавила, что при соблюдении всех условий «арбитражный суд на практике утверждает отдельное мировое соглашение».

Ранее участники конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии» сообщили, что в России число личных банкротств за год выросло почти на 14%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».