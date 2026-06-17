Россиянам рассказали о возможности сохранить ипотечную квартиру при банкротстве
Ипотечную квартиру можно сохранить при банкротстве в случае, если это единственное жильё гражданина. Об этом «Газете.Ru» заявила руководитель и основатель юридической компании «Юридическая сила» Юлия Сысоева.
По её словам, соответстующие нормы начали действовать с 2024 года. Чтобы сохранить ипотечное жильё можно при банкротстве заключить с банком отдельное мировое соглашение.
Эксперт уточнила, что для этого у гражданина не должно быть просрочек по ипотеке, а при наличии следует их оперативно закрыть. Также должнику, поручителю или третьему лицу необходимо будет доказать, что ипотечные платежи будут вноситься и дальше.
«Многие до сих пор не знают, что ипотечное жилье в процедуре банкротства можно сохранить и далее оплачивать ипотеку, а остальные долговые обязательства списать», - отметила она.
Сысоева также добавила, что при соблюдении всех условий «арбитражный суд на практике утверждает отдельное мировое соглашение».
Ранее участники конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии» сообщили, что в России число личных банкротств за год выросло почти на 14%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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