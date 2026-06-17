Названо самое проблемное слово на ЕГЭ по русскому языку

По его словам, именно с написанием этого слова выпускники испытали серьёзные затруднения, несмотря на то, что был дан контекст: «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней».

Дощинский указал, что подобные ситуции лишний раз подтверждают тот факт, что орфография находится в прямой зависимости от уровня лексического запаса.

«Это вопрос о том, что надо больше читать, расширять свой лексикон речевой средой, в которой наш экзаменуемый пребывает», - резюмировал эксперт.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что «ЕГЭ сдают все, но русский язык знают меньшинство».