Названо самое проблемное слово на ЕГЭ по русскому языку

Слово «преддверие» стало самым проблемным на Едином госэкзамене в 2026 году. Как пишет RT, об этом рассказал глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

В задании ЕГЭ по русскому нашли подсказку

По его словам, именно с написанием этого слова выпускники испытали серьёзные затруднения, несмотря на то, что был дан контекст: «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней».

Дощинский указал, что подобные ситуции лишний раз подтверждают тот факт, что орфография находится в прямой зависимости от уровня лексического запаса.

«Это вопрос о том, что надо больше читать, расширять свой лексикон речевой средой, в которой наш экзаменуемый пребывает», - резюмировал эксперт.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что «ЕГЭ сдают все, но русский язык знают меньшинство».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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