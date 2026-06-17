Умер отец актрисы Умы Турман ученый-буддолог Роберт Турман

Некоммерческая организация Tibet House US, которую Турман соучредил по настоянию Далай-ламы вместе с актёром Ричардом Гиром, уточнила, что учёный скончался 16 июня в Вудстоке (штат Нью-Йорк, США).

«Мы глубоко опечалены, сообщая о смерти Роберта Турмана, выдающегося американского буддийского учёного... автора и переводчика, чьи учения повлияли на бесчисленное количество жизней», - говорится в заявлении.

В 1997 году журнал Time назвал Турмана одним из 25 самых влиятельных американцев.

Ранее на 85-м году жизни умер отец режиссёра и телеведущего Александра Гордона писатель, художник и сценарист Гарри Гордон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

