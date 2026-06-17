«Теперь вне закона»: Буцкая раскрыла, почему в России запретили вейпы
Татьяна Буцкая заявила НСН, что теперь каждый, кто продает или «угощает» ребенка вейпом, должен знать, что он нарушает закон.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН выразила надежду, что принятый закон о запрете вейпов в ближайшее время радикально снизит употребление детьми и подростками этой опасной вещи.
«Нам пришлось принять федеральный закон о защите детей от ужасных, но таких привлекательных снаружи вейпов, чтобы каждый, кто продаёт их подросткам, и те, кто угощает ими подростков, как конфеткой, понимали, что они нарушают закон. За этим нарушением следует наказание, поэтому я очень надеюсь, что мы сейчас увидим, как на наших глазах сократится потребление этой продукции нашими детьми», — рассказала она.
В России активизируются меры по ограничению оборота вейпов и электронных систем доставки никотина. В июне 2026 года Государственная Дума приняла закон, наделяющий регионы правом вводить полный запрет на розничную продажу таких устройств и сопутствующих жидкостей. Реализация этих полномочий ожидается с 2027 года. Ранее отдельные субъекты Федерации уже выдвигали инициативы по ограничению реализации данной продукции.
Ключевым стимулом для ужесточения регулирования стала растущая популярность вейпов среди молодёжи и сопряжённые с этим угрозы для здоровья. Согласно результатам опроса 2026 года, полный запрет продажи вейпов в России поддерживают 74% респондентов.
Напомним, что ранее депутаты Госдумы приняли закон, который наделяет регионы РФ полномочиями по запрету вейпов. Документом предусмотрено, что региональные власти могут ввести запрет в любой момент в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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