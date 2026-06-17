Сгорают за месяцы: Педиатр Продеус раскрыл, почему вейпы опаснее сигарет
Андрей Продеус заявил НСН, что несмотря на распространённое мнение о том, что вейпы безопаснее обычных сигарет, исследования и клиническая практика показывают обратное.
Привыкание к вейпам наступает крайне быстро, а тяжелые последствия для дыхательной системы появляются уже через несколько месяцев после начала курения. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«К большому сожалению, привыкание к вейпам наступает быстрее, чем к курению сигарет — это доказанный факт. При этом частота использования этих устройств выше, чем сигарет, что также является значимым фактором. Если выбирать из этих двух вариантов, то, на мой взгляд, курение сигарет представляет собой меньшее зло — в том числе потому, что здесь есть определённый контроль. Человек понимает, какое количество смол и никотина содержится в сигарете. В 2019 году нам пришлось ввести понятие "болезнь вейперов". К большому сожалению, она развивается уже в течение нескольких месяцев после начала использования вейпов и приводит к тяжёлым повреждениям дыхательной системы. Хуже всего приходится тем, кто совмещает вейпы с сигаретами. Зачастую это происходит из‑за особенностей среды: во многих офисах или закрытых помещениях предпочитают использовать вейпы, а там, где это возможно, курят обычные сигареты», — рассказал он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН выразила надежду, что принятый закон о запрете вейпов в ближайшее время радикально снизит употребление детьми и подростками этой опасной вещи.
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