Путин поблагодарил ас-Сиси за помощь в эвакуации граждан РФ из сектора Газа
Президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе беседы российский лидер поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации граждан России и членов их семей из сектора Газа.
«Также обсуждались вопросы российско-египетского сотрудничества... Стороны выразили заинтересованность в его дальнейшем наращивании», - отметили в пресс-службе.
Кроме того, Путин пожелал ас-Сиси успеха на предстоящих в Египте президентских выборах.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что около 900 россиян и членов их семей вывезли из сектора Газа за неполный месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru