Путин поблагодарил ас-Сиси за помощь в эвакуации граждан РФ из сектора Газа

В сообщении говорится, что в ходе беседы российский лидер поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации граждан России и членов их семей из сектора Газа.

«Также обсуждались вопросы российско-египетского сотрудничества... Стороны выразили заинтересованность в его дальнейшем наращивании», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Путин пожелал ас-Сиси успеха на предстоящих в Египте президентских выборах.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что около 900 россиян и членов их семей вывезли из сектора Газа за неполный месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

