Очередной борт МЧС с 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
4 декабря 202319:09
Специальный борт с эвакуированными из сектора Газа гражданами России вылетел из египетского Каира, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что самолёт Ил-76 доставит на родину 120 россиян.
«Спецборт доставит в Москву 120 граждан и РФ и членов их семей», - говорится в заявлении.
Ранее в МЧС РФ заявили, что пункт пропуска «Рафах» пересекли ещё 133 россиянина и члены их семей. Также в ведомстве указали, что спецбортами на родину уже бли доставлены 761 человек, в том числе 360 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru