Очередной борт МЧС с 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

В ведомстве уточнили, что самолёт Ил-76 доставит на родину 120 россиян.

«Спецборт доставит в Москву 120 граждан и РФ и членов их семей», - говорится в заявлении.

Ранее в МЧС РФ заявили, что пункт пропуска «Рафах» пересекли ещё 133 россиянина и члены их семей. Также в ведомстве указали, что спецбортами на родину уже бли доставлены 761 человек, в том числе 360 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

