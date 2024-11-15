Путин по телефону обсудил с Шольцем конфликт на Украине

В ходе телефонного разговора российский лидер также указал, что к кризису также привели игнорирование интересов России и попрание на Украине прав русскоязычных жителей.

Путин отметил, что российская сторона по-прежнему открыта к возобновлению переговорного процесса, прерванного по инициативе Киева.

«Предложения России хорошо известны и изложены... Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», - говорится в сообщении.

Кроме того, президент РФ констатировал беспрецедентную деградацию российско-германских отношений по всем направлениям, что стало следствием недружественного курса Берлина.

Ранее в кабмине Германии заявили, что в ходе телефонного разговора Шольц призвал Путина вывести войска и указал на непоколебимую решимость Берлина поддерживать Киев столько, сколько необходимо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

