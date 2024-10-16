Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным способы урегулирования украинского конфликта, сообщил ТАСС.
Такое заявление Шольц сделал выступая в Бундестаге. В частности, Шольц предложил провести конференцию по Украине с участием России.
«В этой связи правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», - отметил Шольц.
При этом он уточнил, что важные решения по достижению мира нельзя принимать без участия Украины и без согласования с партнерами Германии.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Путин не готов к телефонному разговору с канцлером Германии в ближайшие дни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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