Путин: план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Столтенберг: Китай должен вести переговоры с Зеленским, если хочет говорить о мире

По его словам, это произойдёт, когда к таким действиям будут готовы на Западе и в Киеве.

«Пока такой готовности не наблюдается», - указал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в состоящий из 12 пунктов мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине, следует добавить тезис о выводе российских войск из зоны спецоперации, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСпецоперацияУкраинаКитайВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры