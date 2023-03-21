Путин: план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования

По его словам, это произойдёт, когда к таким действиям будут готовы на Западе и в Киеве.

«Пока такой готовности не наблюдается», - указал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в состоящий из 12 пунктов мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине, следует добавить тезис о выводе российских войск из зоны спецоперации, сообщает Ura.ru.

