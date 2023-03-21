Путин: план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, это произойдёт, когда к таким действиям будут готовы на Западе и в Киеве.
«Пока такой готовности не наблюдается», - указал он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в состоящий из 12 пунктов мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине, следует добавить тезис о выводе российских войск из зоны спецоперации, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Lerchek передумала вести соцсети
- Шойгу прокомментировал возможную поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном
- В США назвали успешной модернизацию российских танков Т-62М
- Путин и Си Цзиньпин договорились об экономическом сотрудничестве до 2030 года
- Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву оружия с ядерным компонентом
- Путин остался доволен переговорами с Си Цзиньпином
- Путин: план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования
- Суд на Украине заочно осудил 20 депутатов Госдумы РФ
- Рогов объяснил большие потери ВСУ
- Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились спустя 3 часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru