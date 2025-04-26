В Чехии решили перенести на склад памятник Советской Армии в Литомержице

Памятник «Честь и слава Советской Армии» в городе Литомержице на западе Чехии перенесут на склад. Об этом сообщило Чешское радио.

По его данным, монумент, расположенный в Ирасковых садах, должен быть перенесен в другое место до 19 июня.

«Заместитель мэра города Иржи Адамек сообщил... что памятник Советской Армии, вероятнее всего, будет размещен на территории бывших казарм», - сообщает радио.

По словам чиновника, во второй половине года пройдет конкурс, на котором участники представят предложения о том, что разместить на месте монумента. При этом Адамек допустил, что в рамках конкурса могло бы быть рассмотрено предложение о сохранении памятника в той или иной форме.

Между тем в Вильнюсе приняли решение демонтировать мемориальные доски, посвященные писателю Федору Достоевскому и премьер-министру Российской империи Петру Столыпину.

