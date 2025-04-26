Лавров: Москва рассматривает серьезные предложения по урегулированию на Украине

Россия рассматривает серьезные предложения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании CBS.

«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения», — указал дипломат.

Лавров отметил, что об этом процессе не следует распространяться до его завершения. Как указал министр, он не говорил, что сделки по Украине не следует ожидать в ближайшее время. По словам главы МИД, переговоры продолжаются, российская сторона не будет раскрывать их содержания, пока они не закончатся.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию на Украине, есть определенные элементы, которые необходимо финализировать.

