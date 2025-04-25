Концерт на Красной площади исключен из плана празднования Дня Победы

В план основных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне были внесены изменения: праздничный концерт, ранее запланированный на 9 мая на Красной площади в Москве, проводиться не будет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, из перечня мероприятий исключён пункт о проведении торжественного концерта в центре столицы. Причины отмены в распоряжении не уточняются. Ранее это мероприятие традиционно входило в число центральных событий в честь годовщины Победы.