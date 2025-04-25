Концерт на Красной площади исключен из плана празднования Дня Победы
В план основных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне были внесены изменения: праздничный концерт, ранее запланированный на 9 мая на Красной площади в Москве, проводиться не будет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно документу, из перечня мероприятий исключён пункт о проведении торжественного концерта в центре столицы. Причины отмены в распоряжении не уточняются. Ранее это мероприятие традиционно входило в число центральных событий в честь годовщины Победы.
Ранее власти ряда российских регионов, включая Краснодар, Белгород, Курск и Брянск, приняли решение отменить проведение парадов Победы 9 мая из соображений безопасности.
В некоторых из этих регионов действует особый режим террористической угрозы. Аналогичные меры принимались в предыдущие годы, передает «Радиоточка НСН».
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