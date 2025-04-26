У Киркорова загорелась куртка во время концерта в Петербурге

Инцидент с пиротехникой произошел на концерте певца, народного артиста России Филиппа Киркорова в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, на исполнителе загорелся элемент костюма. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала агентству одна из посетительниц концерта, во время одной из песен за спиной у певца били фейерверки и «возникло впечатление, что на нем что-то загорелось».

«Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали», – отметила очевидица.

По данным СМИ, у Киркорова загорелся рукав куртки.

Как сообщила представитель артиста Екатерина Успенская, концерт не останавливали из-за инцидента, «потребовалась только замена наряда».

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что во время съемок фильма Марка Горобца «Братья» его укусила выдра.

