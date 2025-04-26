У Киркорова загорелась куртка во время концерта в Петербурге
Инцидент с пиротехникой произошел на концерте певца, народного артиста России Филиппа Киркорова в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, на исполнителе загорелся элемент костюма. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказала агентству одна из посетительниц концерта, во время одной из песен за спиной у певца били фейерверки и «возникло впечатление, что на нем что-то загорелось».
«Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали», – отметила очевидица.
По данным СМИ, у Киркорова загорелся рукав куртки.
Как сообщила представитель артиста Екатерина Успенская, концерт не останавливали из-за инцидента, «потребовалась только замена наряда».
Ранее Филипп Киркоров рассказал, что во время съемок фильма Марка Горобца «Братья» его укусила выдра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru