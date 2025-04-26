Трамп заявил, что нет необходимости в продлении моратория на пошлины
Необходимости в продлении моратория на действие повышенных таможенных пошлин США нет. Об этом заявил журналистам президент страны Дональд Трамп.
«Мы договоримся о сделках, но мы также и заключим сделки. Мы просто установим тариф, и он будет разумным, очень разумным, и на этом сделка завершится», - отметил политик.
Трамп не исключил возможности продления периода действия таможенных пошлин еще на 90 дней, но назвал это маловероятным.
Ранее американский лидер объявил о введении пошлин на товары из 185 государств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тарифы в размере 10% действуют с 5 апреля, индивидуальные – с 9 апреля. При этом Вашингтон приостановил на 90 дней дополнительные пошлины, введенные на основе принципа взаимности, для некоторых стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru