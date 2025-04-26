Росстат сообщил о самом масштабном дефиците кадров в экономике с 2008 года

Экономика России в 2024 году столкнулась с наиболее масштабным дефицитом кадров как минимум с 2008 года, когда Росстат начал публиковать соответствующую статистику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Служба обнародовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса в сотрудниках, за исключением компаний в сферах финансов, госуправления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных структур. В таких организациях работает 27,2 млн человек. Их потребность в кадрах составляет 2,2 млн - 7,6% от числа рабочих мест. Этот показатель стал наибольшим с 2008 года, ранее он составлял в среднем 3,1%.

По данным Росстата, больше всего экономика нуждается в квалифицированных работниках сельского и лесного хозяйства, рыбоводства, рыболовства (13%), сотрудниках промышленности, строительства, транспорта (10,6%), неквалифицированных рабочих, главным образом, в АПК и промышленности (около 9,6%).

Также в стране не хватает операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей (8,9%), сотрудников сферы обслуживания, торговли, охраны (7,9%), занятых подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием (7,3%), специалистов среднего и высшего уровня квалификации (6,8% и 6% соответственно).

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в российской обрабатывающей промышленности не хватает около 2 млн профессионалов.

